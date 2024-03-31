Путін підписав указ про весняний призов: до армії заберуть 150 тисяч

50 тисяч строковиків планують відправити в армію РФ навесні 2024 року, що на три тисячі осіб більше, ніж роком раніше. Відповідний указ про призов підписав російський президент Володимир Путін.

Про це повідомляє ТАСС.

Весняний призов відбудеться від 1 квітня до 15 липня.

За новими правилами, які набули чинності від 1 січня, призову на строкову службу підлягають громадяни у віці від 18 до 30 років, за винятком тих, кому 27 років виповнилося до кінця 2023 року, і тих, кому 28 або 29, і хто перебуває в запасі.)

Минулого року під час весняної кампанії призову Росії вдалося призвати близько 147 тисяч людей. Строкова військова служба в РФ триває 12 місяців.

Російські медіа писали, що солдатів під час строкової служби активно намагаються переконати укладати контракти зі Збройними силами РФ, щоб вони приєдналися до бойових дій проти України.

Попри те, що російська влада обіцяє не посилати строковиків до зони бойових дій, у війні РФ проти України вони гинуть щодня.

За даними Генштабу, станом на 31 березня за добу загинули 650 осіб. Загалом, від початку повномасштабного вторгнення РФ до України, втрати росіян склали 442 170 осіб.

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