Путін підписав указ про збільшення армії: американські аналітики розповіли, про що це може свідчити

Підписаний документ вказує на те, що кремлівський диктатор Путін намагається уникнути оголошення загальної мобілізації.

Про це повідомляють в американському Інституті вивчення війни (ISW).

"Оголошення щодо відносно скромної (проте, ймовірно, недосяжної) цілі збільшення кінцевої сили переконливо свідчить про те, що Путін рішуче налаштований уникнути повної мобілізації", - наголошують у звіті.

Втім, аналітики вважають, що Кремль навряд чи сформує достатні сили для досягнення кінцевої чисельності понад 1 150 000 солдатів, як це передбачає указ "фюрера". Втім, в Росії можуть використати осінній призов у жовтні 2022-го, зокрема і на тимчасово окупованих територіях України, аби залучити близько 130 тис. осіб на заміну втратам.

"Збільшення бойової потуги Росії у всякому разі буде не дуже великим", - додають в ISW.

Як повідомлялося, Володимир Путін підписав 25 серпня указ про збільшення чисельності збройних сил від 1,9 до 2 млн 39 тис. осіб. Документ набуде чинності від 1 січня 2023 року.

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