Світ
216
1 хв

Путін підписав указ про мобілізацію 2026 року: скільки хоче призвати

У Росії затвердили план призову на наступний рік.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Володимир Путін

Володимир Путін / © Associated Press

Російський диктатор Володимир Путін підписав черговий указ про призов громадян на військову службу у 2026 році.

Про це повідомляють російські пропогандистські ЗМІ.

Отож, як повідомляють ЗМІ, у наступному році він планує призвати на військову службу 261 тисячу «новобранців».

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін провів чергову нараду з військовим керівництвом, під час якої вкотре озвучив свої загарбницькі плани. Попри заяви західних лідерів про нібито «прагнення до миру», Путін офіційно наказав окупаційним військам продовжувати «поетапне захоплення» Донецької, Херсонської та Запорізької областей.

