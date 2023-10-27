Путін пішов слідами Пригожина: РФ масово заганяє на фронт "зеків" - The Washingtonpost

У російських тюрмах завербували тисячі в'язнів для війни проти України.

Росія звільнила до 100 тисяч "зеків" у в'язницях і відправила їх воювати до України. Різке падіння кількості ув'язнених свідчить про те, що Міноборони РФ продовжувало агресивно вербувати засуджених злочинців, продовжуючи практику "вагнерівців".

Про це пише видання Washingtonpost.

Зі слів заступника міністра юстиції Всеволода Вуколова, який оприлюднив цю цифру під час панельної дискусії на початку цього місяця, чисельність російських в’язниць, яка до вторгнення до України в лютому 2022 року оцінювалася приблизно в 420 тисяч осіб, впала до історичного мінімуму - 266 тисяч осіб.

Як пише видання, наразі російські сили сильно залежать від ув’язнених, яких вилучають з колоній з обіцянкою помилування. Цю практику започаткував покійний очльник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин, який рік тому почав вербувати засуджених для боротьби в Україні та зібрав 50-тисячну армію.

Засуджені виявилися вирішальними для тривалої, кривавої кампанії "Вагнера" із захоплення східноукраїнського міста Бахмут.

"Якщо 10 років тому наш контингент у в'язницях досягав майже 700 тисяч осіб, то наразі у нас у виправних колоніях близько 266 тисяч осіб", — сказав Вуколов.

Ці дані приголомшили росіян, які стежать за пенітенціарною системою країни.

"Це шокувальна цифра", – сказала Ольга Романова, директорка правозахисної організації "Росія за ґратами". - На початку війни було 420 тисяч полонених, а ми знаємо, що Пригожин взяв близько 50 тисяч".

"Це означає, що Міноборони, ймовірно, залучило на війну туди близько 100 тисяч осіб", — продовжила Романова.

Нагадаємо, Держдума РФ 24 червня 2023 року ухвалила закон, який передбачає припинення кримінального переслідування щодо тих, хто записався на війну. Таким чином росіянки, які пішли воювати проти України можуть уникнути кримінальної відповідальності.

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