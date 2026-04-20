Путін пішов у "режим тиші": чому диктатор різко припинив говорити про війну 2026 року

Путін / © скриншот з відео

Російський диктатор Володимир Путін помітно «збавив оберти» у висвітленні війни проти України, намагаючись уникати публічних виступів на фоні пробуксовування російської армії.

Про це пише російський опозиційний проєкт «Можем объяснить».

Зазначається, що від початку 2026 року Путін провів лише один захід, що безпосередньо стосувався війни проти України. Це була нарада щодо підвищення ефективності використання військової техніки в ході так званої «Спеціальної військової операції» (пропагандистський термін для позначення війни проти України) 6 березня. Опис цієї наради вмістився у два коротких абзаци.

Журналісти звернули увагу на те, що у 2025 році Путін поводився інакше. Від 20 листопада і до кінця 2025 року російський диктатор провів щонайменше 6 заходів за участю військових. Також він тричі відвідував командні пункти угруповань, що воюють в Україні, двічі радився щодо ситуації «у зоні СВО».

Крім того, на преспідходах 27 листопада та 2 грудня 2025 року Путін детально коментував ситуацію на фронті. З обговорення війни почалася й «пряма лінія», потім на ній виступив військовий, нагадали журналісти.

Також журналісти зазначили, що багато звітів російських генералів про «перемоги» в Україні виявилися фейками. Наприклад, 20 листопада 2025 року Путіну доповіли про нібито «захоплення» Куп’янська в Харківській області, куди він навіть запросив іноземних журналістів. Президент України Володимир Зеленський пізніше спростував цю інформацію, приїхавши до міста. Уже наприкінці березня ЗСУ остаточно взяли під контроль центр Куп’янська.

Журналісти підкреслили, що зниження публічної активності Путіна на тему війни відбувається на тлі уповільнення російського наступу. За даними проєкту DeepState, за майже чотири місяці 2026 року окупанти захопили лише 623 кв. кілометри території України, тоді як у листопаді та грудні 2025 року вони зайняли 928 кв. кілометрів української території.

Нагадаємо, видання Bild писало про те, що імперія Володимира Путіна переживає чи не найважчі часи за останні десятиліття. Вперше за довгі роки вертикаль влади кремлівського диктатора дала серйозну тріщину: навіть найвірніші прихильники починають дистанціюватися від режиму, а всередині уряду розгорілася запекла боротьба за вплив. Головним тригером невдоволення стала тотальна інтернет-цензура та блокування популярних платформ.

За інформацією видання, російські компанії масово б’ють на сполох. Жорсткі обмеження та спроби заблокувати Telegram фактично паралізували внутрішню комунікацію. Бізнес руйнується, платіжні системи виходять із ладу, а цифрова інфраструктура країни стає некерованою. Навіть лояльні до влади блогери більше не можуть мовчати, оскільки цензура зачепила їхні прямі інтереси.

У Bild стверджують, Кремль намагається заспокоїти націю, стверджуючи, що обмеження необхідні для «безпеки в умовах війни». Проте, оскільки кінця бойовим діям не видно, російське суспільство, яке звикло до заборон, виявилося не готовим до такого рівня ізоляції.