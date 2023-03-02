Путін після провокацій під Брянськом скасував поїздку на Кавказ і заслуховує звіти силовиків

Пєсков не знає,ч и буде змінено статус так званого "СВО" через події у Брянській області.

Диктатор РФ Володимир Путін скасував поїздку до Ставропольського краю на тлі повідомлень про діяльність диверсантів на Брянщині.

Про це пише російське видання Meduza з посиланням на спікера Путіна Дмитра Пєскова.

Відомо, що на Кавказі Путін мав взяти участь у заході із відкриття "Року педагога". Проте, як заявив Пєсков журналістам, Путін "зі зрозумілих причин" візьме участь у церемонії у режимі відеоконференції.

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Речник диктатора РФ стверджує, що зараз Путін працює в Кремлі і йому оперативно доповідають про "атаку" на Брянську область і заходи у відповідь.

"Він отримує постійні доповіді, регулярні, по лінії силових відомств", – наголосив Пєсков.

Водночас прессекретар диктатора Росії не знає, чи буде змінено статус так званого "СВО" через події у Брянській області.

Нагадаємо, росіяни 2 березня заявили про нібито атаку БПЛА-камікадзе на Брянську область і "проникнення українських ДРГ.

Своєю чергою, радник керівника ОП Михайло Подоляк наголосив, що Україна не атакує територію Росії, не відправляє туди ДРГ та не вбиває людей. Особливо, коли йдеться про Брянську область та село Сушани, які не є стратегічними об’єктами.

Відповідальність за диверсійну вилазку у Брянській області РФ взяв на себе так званий “Російський добровольчий корпус” (РДК) — підрозділ добровольців із Росії, які, за їхніми власними твердженнями, воюють за Україну.

Раніше диктатор Росії Володимир Путін назвав події у Брянській області "терористичним актом" і "чиєюсь" спробою позбавити країну мови та історії.

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