Путін після зустрічі з Моді вирішив звільнити індійців, завербованих на війну проти України – ЗМІ

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді приїхав з візитом до диктатора Володимира Путіна.
Президент Росії Володимир Путін після зустрічі з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, яка відбулась у резиденції диктатора в Ново-Огарьово під Москвою, вирішив звільнити всіх індійців, яких окупанти завербували для війни в Україні.
Про це пише NDTV.
Як зазначають джерела, РФ погодилася звільнити всіх громадян Індії, яких завербували до російській армії і сприяти їхньому поверненню.
Як пише видання, щонайменше двоє громадян Індії загинули у війні Росії проти України, а десятки застряглих у зоні бойових дій і стверджують, що їх обманом змусили брати участь у війні.
У березні уряд Індії заявив, що "рішуче" взявся за справу з російською владою щодо їхнього дострокового звільнення.
Індійські спецслужби також провели рейди і викрили мережу, яка займалася переправленням індійців до Росії. Під час рейдів з'ясувалося, що ці фірми відправили до Росії щонайменше 35 індійців, хоча один з чиновників сказав, що неясно, чи всіх їх змусили воювати проти України.
Нагадаємо, Зеленський відреагував на обійми прем'єра Індії з Путіним в день удару РФ по "Охматдиту".
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