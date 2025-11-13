Путін планує відкрити другий фронт: експерт назвав можливі напрямки

Володимир Путін / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський попередив, що Росія може розширити війну на Європу, не завершуючи бойових дій в Україні. Військовий оглядач підтвердив, що Кремль активно готує ресурси та моделює сценарії нової ескалації, і для цього може залучити навіть північнокорейських солдатів.

Про це розповів військовий оглядач Іван Тимочко в ефірі 24 Каналу.

Він пояснив, що військові рішення РФ свідчать про готовність діяти ширше, ніж лише в межах України.

Під час навчань «Захід 2025» Росія відпрацьовувала сценарії не лише на території Білорусі, а й на морських та повітряних напрямках. Експерт нагадав про постійні провокації окупантів.

«Ми неодноразово спостерігаємо порушення повітряного простору та підхід російських військ до територіальних вод європейських країн», — зазначив військовий оглядач.

Цю картину, за його словами, доповнюють нові російські закони про безперервну мобілізацію і призов резервістів.

Окремим і вкрай тривожним елементом підготовки стало залучення військ КНДР. Москва, за даними Тимочка, розглядає їх як квазісили, здатні посилити її агресію проти будь-якої європейської держави.

«Росія підготовила і навчила північнокорейських солдатів, яких може залучити як квазі війська проти будь-якої країни Європейського Союзу», — підкреслив експерт.

Використання таких підрозділів дозволяє Москві діяти агресивніше, створюючи додаткові напрямки тиску, не витрачаючи одразу власні сили.

Чи готова Росія до другого фронту

Іван Тимочко впевнений, що підготовка до масштабніших дій вже ведеться.

«Так, виглядає, що вони готуються до відкриття другого фронту. На рівні російських штабів, зокрема генерального штабу, такі документи вже прописані й пропрацьовані. Ці плани змодельовані, і під них зараз готують ресурс», — акцентував військовий.

Він додав, що Путін розраховує не лише на військову силу, а й на психологічний тиск, сподіваючись, що «варварським агресивним підходом він зможе надломити моральний стан європейського населення».

Втім, експерт нагадав, що поведінку суспільств у момент реальної загрози передбачити неможливо, і досвід України це доводить.

Нагадаємо, німецький військовий історик Армін Вагнер припускає, що Росія може спробувати розвалити НАТО зсередини, провівши обмежену військову операцію проти однієї з балтійських країн. На його думку, для такого нападу — наприклад, на естонську Нарву — Москві вистачить двох сухопутних бригад. Мета ймовірної операції — спровокувати розкол у Північноатлантичному альянсі, використовуючи інформаційний тиск і наратив про «локальний прикордонний конфлікт».