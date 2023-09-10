Путін почав більше боятися: американський дипломат дав несподіване пояснення війни РФ проти України

Антизахідна та антиукраїнська політика господаря Кремля зумовлена його страхом перед власним народом.

Президент Російської Федерації Володимир Путін перетворився на авторитарного лідера, який боїться протестів всередині країни. Саме тому він зробив Україну зовнішнім ворогом Росії.

Про це говорив директор Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI), американський дипломат Майкл Макфол в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Путін став більш авторитарним. Він став більше боятися свого народу, тому йому був потрібен зовнішній ворог, щоб виправдати свою авторитарність. Саме тому він став більш антизахідним, антиукраїнським", - заявив він.

За словами американського дипломата, який давно стежить за теперішнім господарем Кремля, на початку свого правління, у 2000 році Путін був не таким антидемократичним, але з часом переконався, що розширення демократії в Росії загрожує його авторитарному правлінню.

На його думку, Путін боїться не розширення НАТО, а демократичної експансії.

"Він бачив Сербію у 2000 році, Грузію у 2003, і найголовніше Помаранчеву революцію у вашій країні. Це була загроза для його авторитарного способу правління. Звичайно, потім Революція Гідності стала ще більшою загрозою", - резюмував Майкл Макфол.

Нагадаємо, політолог та викладач Карлового університету у Празі Олександр Морозов вважає, що до кінця 2024 року у Росії відбудеться новий заколот проти президента РФ Володимира Путіна.

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