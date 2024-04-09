Президент Росії бачить свою роль як месії у необхідності формування світогляду молодих росіян.

У своїй промові про необхідність вчити російську молодь цінностям президент РФ Володимир Путін використав біблійний сюжет. За допомогою російської православної віри він виправдовує війну в Україні.

У своїй статті для The Times військовий та політичний експерт Джордж Грильз проаналізував звернення очільника Кремля до російської молоді.

"Президент Путін порівняв себе з Ісусом Христом, цитуючи Біблію, щоб пояснити свою божественну місію навчання молоді Росії "традиційним" цінностям", — пише Джордж Грильз.

Він зазначив, що Путін часто представляв себе непохитним захисником християнської віри проти "сатанинського" Заходу.

"Але, показуючи, як він бачить свою роль, російський очільник говорив у відверто релігійних термінах про необхідність формування світогляду молодих росіян. З'явившись по відеозв'язку на святкуванні відкриття підмосковних дитячих центрів, Путін почав цитувати Біблію", — зазначає автор.

Так. під час відкриття підмосковних дитячих центрів, Путін почав цитувати Біблію. Він наказав створити молодіжні центри по всій країні, що нагадують табори радянських часів, де дітям прищеплювали цінності Комуністичної партії з раннього віку.

Як сказав експерт Українського інституту майбутнього Сергій Громенко, росіяни не отямляться від наслідків пропаганди навіть після смерті диктатора Путіна, для їхнього "отверезіння" знадобиться близько 50 років.

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