Путін почав діставати кістки з могил, аби відправити на «СВО»: росіяни кланятимуться мощам Донського

Путін відправить мощі Дмитра Донського на «СВО» / © Associated Press

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У Кремлі витягують з минулого останні важелі впливу: для підтримки бойового духу окупаційних військ у війні проти України влада РФ вирішила мобілізувати священні реліквії. Нещодавно віднайдені кістки середньовічного князя Дмитра Донського знадобилися Володимиру Путіну як черговий інструмент пропаганди.

Про це пише NZZ.

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Путін почав тягнути на «СВО» священні реліквії

Історичного персонажа, який колись розбив Золоту Орду, тепер намагаються перетворити на цифровий символ «неминучої перемоги» російських окупантів. При цьому імперська інструменталізація релігії в Росії вже давно стала налагодженою системою.

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«В Архангельському соборі Московського Кремля сталося справжнє диво. Під час реставраційних робіт знайдено мощі святого благовірного князя Дмитра Донського. Немає сумніву: ця подія — пряме благословення Бога для Росії та російської армії», — написав у своєму Telegram-каналі ультранаціоналістичний олігарх Костянтин Малофєєв.

Цей діяч позиціонує себе як «православного монархіста», фінансує одіозні медіаресурси та перебуває у другому шлюбі з російською «дитячою омбудсменкою» Марією Львовою-Бєловою. Нагадаємо, щодо неї, як і щодо самого Путіна, Міжнародним кримінальним судом видано ордер на арешт через системне викрадення українських дітей.

За планом кремлівських стратегів, три фрагменти кісток Дмитра Донського помістять в окремі ковчеги-релікварії та відправлять безпосередньо на фронт, щоб російські солдати могли їм вклонятися.

Ця практика не нова, проте із залученням останків Донського процес втягування у війну кісток набув нового масштабу. Путін навіть особисто прийшов на відкриття саркофага.

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Московського князя Дмитра Донського у РФ традиційно подають як «історичного супергероя», який розгромив монголів у Середньовіччі.

«У 1380 році Дмитро Донський на Куликовому полі об’єднав роздроблені князівства в єдиний російський народ. Ця перемога стала провісником нашої суверенності та великої місії Москви як Третього Риму», — пише Малофєєв.

Утім, подібні заяви є лише бажанням видати бажане за дійсне. У XIV столітті про жоден «російський народ» і мови бути не могло. Князівства не просто залишалися роздробленими — сам Донський активно воював проти князів у Твері та Рязані.

Крім того, поразка монголів була лише тимчасовим епізодом: уже через два роки хан Тохтамиш ущент розграбував Москву та знову змусив Дмитра підкоритися.

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Використання релігійних догматів для виправдання імперських амбіцій Кремля триває роками. У березні 2024 року Російська православна церква під головуванням патріарха Кіріла ухвалила документ, у якому війна проти України офіційно називається «Священною війною». У цьому тексті Росії та її народові відводиться роль «Катехона», який нібито рятує світ від «навалу глобалізму» та «сатанинського Заходу».

Священного статусу в Росії надають навіть ядерній зброї. 2005 року патріарх Кіріл оголосив адмірала Федора Ушакова святим покровителем стратегічних бомбардувальників. А 2007 року Путін публічно назвав двома стовпами безпеки країни ядерне озброєння та православну віру. Того ж року покровителем ядерних сил призначили Серафима Саровського.

Серед пропагандистів Путіна почався «бунт»

Нагадаємо, російські «воєнкори» вибухнули критикою на адресу свого командування через ситуацію під Лиманом. За даними Інституту вивчення війни, у РФ визнають українські контратаки та вимушений відступ окупантів з деяких позицій, а також почали засуджувати поширену у своїх військах «культуру брехні».

Через неправдиві звіти про «контроль» території виникають оперативні ризики: росіяни не можуть завдавати атак по цих зонах, а суміжні підрозділи спираються на дезінформацію під час планування.

Окрім цього, мілблогери спростували заяви Путіна про нібито контроль РФ над Святогірськом, де насправді стоять ЗСУ.

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