"Путін починає здуватися": Жданов розповів, навіщо збирали позачергове засідання Держдуми РФ

Анонсоване російським диктатором Володимиром Путіним засідання виявилося "великим пшиком – гора народила мишу". Саме так прокоментував збори Держдуми РФ військовий експерт Олег Жданов.

Про це Жданов сказав 17 липня під час аналізу дій на фронті та зовнішньої політичної ситуації.

"Мишею виявилося зняття Рогозіна (Путін звільнив з посади голови "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна, який обіймав цю посаду останні чотири роки - ред.), нагородження Соловйова (Путін нагородив орденом найвідомішого пропагандиста - ред.) та вирішення внутрішніх питань у РФ. Це говорить про те, що Путін "здувається". Путін перетворюється на пшик", - зазначив Жданов.

За його словами, кремлівська риторика була спрямована на заспокоєння внутрішнього електорату в РФ.

"Щоб люди не бунтували, не запитували: чому так довго триває війна?.. До речі, сюди лягає і приїзд Шойгу. Людина, яка ніколи не служила в армії, стоїть біля карти і віддає розпорядження посилити на усіх напрямках діяльність ЗС РФ, це для мене трохи дивно", - додав експерт.

Жданов зазначив, що на сьогоднішній день Росія не здатна ескалувати конфлікт на лінії фронту - немає сил та засобів для цього.

"Закінчується другий тиждень, а вони все ще не можуть поновити наступ на Донецькому напрямку. Британська розвідка пише, що із Кремля звучить наказ нібито захопити всю Харківську область. Але головне питання: чим? Військ не додалося. Є поповнення втрат у техніці та особовому складі, але це не ротація", - сказав Жданов.

Він зазначив, що на фронтах ситуація для ЗСУ є стабільною.

Нагадаємо, російський президент збирав Державну думу РФ на позачергове засідання. За інформацією експертів, необхідність проведення позачергового пленарного засідання "пов'язана з тим, що накопичилися питання, які потребують негайного вирішення".