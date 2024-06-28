Путін подарував Кім Чен Ину лімузин з деталями цікавого походження

Під час візиту до КНДР кремлівський диктатор Володимир Путін привіз своєму північнокорейському колезі автомобіль “Аурус”. До 2023 року Росія імпортувала обладнання для складання цих машин із Південної Кореї, яку Кім Чен Ин називає “головним ворогом” КНДР.

Це з’ясувала агенція Reuters, вивчивши митні дані.

У період із 2018 до 2023 року Росія імпортувала обладнання та компоненти для складання автомобілів та мотоциклів “Аурус” на суму не менш як 34 мільйони доларів, свідчать митні звіти.

До імпорту увійшли деталі кузова автомобіля, датчики, програмовані контролери, перемикачі, зварювальне обладнання та інші компоненти на суму майже 15,5 мільйона доларів із Південної Кореї. Запчастини також імпортувалися із Китаю, Індії, Туреччини, Італії та інших країн Євросоюзу.

Нагадаємо, у лютому російський президент-диктатор Володимир Путін подарував лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину преміальне авто російського виробництва Aurus.

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