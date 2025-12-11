Російська економіка у значно гіршому стані, ніж намагається представити Путін / © Associated Press

Економічні проблеми РФ наростають. Настрої громадськості щодо війни погіршилися, що є важливим фактором у диктатурі Путіна, яка покладається на сприйняття масової підтримки населення.

Про це пише видання The Economist.

«Насправді ж за чотири роки Путін так і не зміг завоювати Донбас. А для росіян розрив між іміджем і реальністю стає дедалі більшим. Судячи з відкритих джерел інформації та слів російських військових блогерів, реальні успіхи РФ на полі не такі вражаючі. Українські війська, які зазнають втрат і не мають достатньої кількості бійців, все ще утримують позиції в Покровську, який, за твердженням Росії, було захоплено кілька тижнів тому. Просування російських військ реальне, але повільне і безславне», — зазначають журналісти.

Що стосується російської економіки, то вона не руйнується, але починає виявляти напруження і проблемні місця.

«Експерти сходяться на думці, що наступний рік буде найважчим від часу повномасштабного вторгнення. За останній рік доходи від нафти й газу впали на 22%. Економічний імпульс від значного збільшення військових витрат зупинився. Дефіцит бюджету наближається до 3% ВВП», — каже Олександра Прокопенко з Берлінського аналітичного центру Карнегі.

Кремль витрачає половину свого бюджету на збройні сили, військово-промисловий комплекс, внутрішню безпеку й обслуговування боргу. Війна робить економіку більш активною, але біднішою.

Підвищення податків ще більше обтяжує цивільну економіку, яка вже страждає від двозначних процентних ставок і нестачі робочої сили. Танкові заводи працюють понаднормово, тоді як автовиробники скорочують зміни. Промисловий і військовий сектори досягнули плато.

«2026 року наслідки для економіки РФ стануть очевидними», — вважає економіст Олєг Вьюгін.

Раніше Путін на засіданні Ради стратегічного розвитку та національних проєктів заявив, що держава нібито активно працює над подоланням демографічної кризи та створює додаткові стимули для збільшення народжуваності. У своїй промові він говорив про розширення програм виплат, пільг та соціальної підтримки для сімей із дітьми, намагаючись створити враження стабільності та турботи держави.

Тим часом стало відомо, що Кремль готує приховану мобілізацію резервістів на тлі вичерпання добровольчих ресурсів для продовження війни проти України. Аналітики звертають увагу на новий указ Володимира Путіна від 8 грудня, який дозволяє призивати невизначену кількість резервістів на обов’язкову службу та проходження військових зборів 2026 року.