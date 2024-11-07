Путін погодиться на переговори, якщо він отримає все, а Україна нічого — Держдеп США

Жодних ознак того, що Путін готовий відмовитися від своїх вимог немає.

В США заявили про відсутність ознак того, що очільник Кремля Володимир Путін готовий до переговорів щодо закінчення війни в Україні.

Про це заявив речник Держдепу США Метью Міллер під час брифінгу 7 листопада.

Водночас в Держдепі підтвердили, що не будуть штовхати Україну на чолі з її президентом до перемовин з Путіним.

"Якщо президент Зеленський вирішить, що він хоче вступити в переговори, звичайно, ми підтримаємо. Це була наша політика, наша давня політика, за якою президент Зеленський вирішить, коли настане час для переговорів. Нам або будь-якій іншій країні не підходить підштовхування його до цього. Ми підтримаємо його в будь-якому процесі, щоб спробувати забезпечити справедливий і міцний мир. Але це остаточно його рішення, а не наше", — заявив Метью Міллер.

Водночас він додав, що наразі немає жодних ознак того, що президент РФ Володимир Путін готовий відмовитися від своєї мети поглинути українську територію.

"Я впевнений, що Путін піде на перемовини лише у разі, якщо він отримає все, що хоче, а Україна не отримає нічого, на що має право за законом. Але це не ті переговори, в яких був зацікавлений президент Зеленський, і які відповідають статуту ООН", — додав він.

Нагадаємо, як раніше заявив президент України, заяви від лідерів Бразилії, Китаю та Росії щодо припинення вогню є дуже небезпечними.

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