Путін погодився на пропозицію Туреччини не атакувати енергетику України - цинічна заява Шойгу

У Росії цинічно заявили, що Путін погодився на пропозицію Туреччини не завдавати ударів по об'єктах енергетики України, але Київ нібито відмовився.

Про це заявив ексочільник Міноборони та чинний секретар Радбезу РФ Сергій Шойгу.

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"Від Туреччини надійшла така пропозиція, щоб ми зобов'язалися не завдавати ударів по енергетичних об'єктах, атомних об'єктах, по торговому цивільному флоту у Чорному морі. Наший президент сказав: "Даваймо погодимося на цю пропозицію". І коли, для нас це було великим здивуванням, вони (українці - ред.) сказали через деякий час, ні. Коли відбувся Курськ, нам стало зрозуміло, що малося на увазі під об'єктами атомної енергетики", - бреше Шойгу.

Нагадаємо, у Росії зробили нову заяву про переговори з Україною.

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