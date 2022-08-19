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Путін погодився відправити МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через українську територію

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Путін погодився відправити МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через українську територію

Фото: Associated Press

Російський диктатор Володимир Путін погодився на пропозицію, щоб МАГАТЕ приїхало на Запорізьку АЕС через територію України.

Президент Франції Еммануель Макрон 19 серпня поговорив по телефону з Путіним і озвучив відповідну пропозицію.

Про це йжеться на сайті Єлисейського палацу.

"Президент Франції вкотре підкреслив стурбованість ризиками, які створює ситуація на Запорізькій АЕС для ядерної безпеки та підтримав якнайшвидше направлення на місце місії експертів МАГАТЕ за умов погоджено Україною та ООН. Президент Російської Федерації повідомив Президенту Франції про свою згоду на розміщення цієї місії та зазначені методи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, через два місяці перерви президент Франції Еммануель Макрон знову зателефонував російському диктатору Володимиру Путіну. Сторони обговорили питання щодо Запорізької АЕС та російської війни в Україні.

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