Путін поговорив з членами Радбезу про рішення Фінляндії і Швеції вступити до НАТО

Путін поговорив з членами Радбезу про рішення Фінляндії і Швеції вступити до НАТО

Президент країни-агресорки Володимир Путін обговорив із постійними членами Радбезу РФ потенційні загрози від рішення Фінляндії та Швеції приєднатися до НАТО.

Крім того, йшлося і про перебіг війни в Україні. Щодо цього перед Путіним відзвітував міністр оборони Росії Сергій Шойгу.

Про це пише російське пропагандистське видання ТАСС з посиланням на речника президента РФ Дмитра Пєскова.

"Відбувся обмін думками на тему рішення Фінляндії та Швеції вступити до НАТО і потенційних загроз для безпеки Росії, що виникають у зв'язку з цим. Порушувалася також низка питань у контексті саміту ОДКБ, що відбудеться в понеділок", - додав прессекретар Путіна.

Пєсков зазначає також, що міністр оборони Сергій Шойгу також поінформував учасників наради про перебіг війни в Україні.

Інші подробиці наради поки невідомі.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україна не поступиться територією, щоб "зберегти обличчя Путіну".

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