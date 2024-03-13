Путін погрожує країнам НАТО у разі введення військ до України: "Вони уже звідти не підуть"

Російський диктатор Володимир Путін погрожує країнам НАТО, якщо ті введуть війська до України.

Про це очільник Кремля заявив в інтерв'ю російському пропагандисту Дмитру Кисельову.

"Якщо річ піде про офіційні військові контингенти іноземних держав, я впевнений, це не змінить ситуацію на полі бою. Так само, як нічого не змінює постачання зброї (Заходом - ред.). По-друге, це може призвести до серйозних геополітичних наслідків, тому що, скажімо, якщо польські війська зайдуть на територію України для прикриття українсько-білоруського кордону. То я думаю, що польські війська звідти уже не підуть", - заявив він.

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю Путін оголосив про готовність до ядерної війни.

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