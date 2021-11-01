Путін погрожує подивитися у приціл на флагманський корабель Шостого флоту США у Чорному морі

Російський президент прокоментував участь американського корабля "Маунт Вітні" у спільній операції із НАТО.
У понеділок, 1 листопада, президент Росії Володимир Путін агресивно відреагував на входження в Чорне море провідного корабля Шостого флоту США "Маунт Вітні".
Під час наради з питань оборони, яка відбулася в Сочі, російський лідер запропонував роздивитися американське судно "в приціл".
“От, як ви знаєте, корабель США зайшов у Чорне море. Можемо подивитися на нього або в бінокль, або у приціл відповідних систем оборони", - заявив Путін.
Як повідомляє командування Шостого флоту, корабель “Маунт Вітні" та його екіпаж діятимуть поряд із союзниками по НАТО та партнерами, щоб забезпечити безпеку та стабільність в регіоні. Його завдання координувати дії флотів у Чорному та Середземному морях.
Нагадаємо, раніше ракетний есмінець типу "Арлі Берк" USS Porter ВМС США вирушив у Чорне море.