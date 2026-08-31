РФ погрожує Британії / © Getty Images

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Росія посилює тиск на Велику Британію, прагнучи вплинути на позицію Лондона щодо підтримки України.

Про це пише видання The i Paper.

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Подальше нагнітання ситуації може створити для режиму Путіна додаткові ризики та призвести до небезпечної ескалації вже у відносинах із ще однією країною. Водночас низка британських чиновників переконана, що Путін не зацікавлений у прямому військовому зіткненні з НАТО.

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Колишній заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Федоров в інтерв’ю британським ЗМІ назвав Лондон «злом номер один» для Москви. За його словами, російська відповідь на підтримку України Великою Британією потенційно може бути спрямована на підприємства, які виготовляють дрони для України.

Активізація погроз із боку Кремля, як зазначає видання, відбулася після заяв прем’єр-міністра Великої Британії Енді Бернема про подальше посилення допомоги Україні.

Зокрема, йшлося про намір передати Києву креслення британських ракет Storm Shadow/SCALP, які можуть використовуватися для ударів по цілях углиб російської території.

Аналітики вважають, що послідовна політична та військова підтримка України з боку Лондона дедалі більше дратує Кремль. Тепер Москва шукає можливості продемонструвати готовність відповісти.

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«Для Росії промова Енді Бернема, виголошена в Києві, справді прозвучала як бойовий клич», — сказала журналістам Анна Матвєєва, старший запрошений науковий співробітник Інституту Росії при Королівському коледжі Лондона.

За її словами, слова Бернема могли посилити побоювання російського керівництва щодо намірів Великої Британії підтримувати Україну.

Матвєєва зазначила, що в Кремлі могли сприйняти позицію Лондона не просто як готовність зберігати нинішній рівень допомоги Києву, а як сигнал про можливе подальше загострення.

Водночас британські представники у сфері безпеки та оборони вже тривалий час попереджають про загрозу гібридних операцій з боку Росії та інших країн-ізгоїв. Серед можливих цілей називають британську інфраструктуру та економічні об’єкти.

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У виданні нагадали, що минулого місяця уряд Великої Британії оголосив про плани провести у 2027 році найбільші за останні десятиліття навчання. Вони мають перевірити готовність країни протидіяти таким загрозам, як кібератаки та диверсії.

Водночас експерти наголошують, що потенційна небезпека може стосуватися не лише безпосередньо військових підприємств.

«Це не вигадані загрози. Це не обов’язково має бути прямий напад на завод з виробництва дронів — це може статися десь у ланцюжку постачання комплектуючих для цих заводів», — заявила в розмові з журналістами Мелані Гарсон, доцент кафедри міжнародної безпеки Університетського коледжу Лондона.

За словами Гарсон, Кремль прагне впливати не лише безпосередньо на підприємства, а й психологічно тиснути на британську промисловість та уряд.

Окремо у виданні звернули увагу на заяви британських чиновників під час брифінгу в Міністерстві оборони Великої Британії 28 серпня.

Представники відомства заявили, що прагнення Росії проводити гібридні операції або діяти у «сірій зоні» щодо країн НАТО, зокрема за допомогою спроб саботажу та кібератак, є «дуже очевидним».

Водночас частина британських чиновників переконана, що Путін не наважиться розпочати безпосередню війну проти держав НАТО.

Аналітики припускають, що подальше зростання напруженості може створити для російського керівництва складну ситуацію. Якщо погрози триватимуть, а реальних дій за ними не буде, Путін може опинитися перед необхідністю продемонструвати силу, аби не втратити авторитет.

Однак такий крок водночас несе значні ризики для самого Кремля.

«Якщо ви постійно висловлюєте погрози, але насправді нічого не робите, з часом ваші погрози втрачають переконливість», — заявила Матвєєва.

Вона додала, що без переходу від погроз до реальних дій противника можуть перестати сприймати серйозно.

«І, доки ви не вживете реальних заходів, вас не сприйматимуть як серйозного супротивника, тому в цьому сенсі я вважаю, що це небезпечно», — підсумувала Матвєєва.

Раніше повідомлялося, що керівників британських оборонних компаній, які постачають зброю Україні, попередили про високу загрозу атак і шпигунства з боку Росії.

Ми раніше інформували, що Королівський флот Великої Британії провів 72-годинну операцію зі спостереження за російськими суднами поблизу британських берегів.

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