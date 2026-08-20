Путін погрожує війною Британії / © ТСН.ua

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Президент РФ Володимир Путін неодноразово погрожував Великій Британії та іншим країнам НАТО через їхню підтримку України, однак Москва навряд чи готова перейти від агресивної риторики до прямого військового удару по британській території.

Про це пише британське видання The Independent, аналізуючи мету російських погроз.

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Приводом для чергової хвилі заяв Кремля стали повідомлення про використання Україною безпілотників британського виробництва для ударів углиб території Росії. У Москві традиційно заявили про можливість «відплати» країнам, які допомагають Києву.

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Втім, заступниця керівника напряму зовнішньої політики аналітичного центру New Eurasia Strategies Centre Катя Глод закликає розділяти російські погрози та реальну готовність Кремля до війни з НАТО.

«Погрози Путіна варто сприймати серйозно, але не як ймовірність реального, кінетичного удару по Британії», — зазначила вона.

Як Кремль «атакував» Британію

За словами Глод, Велика Британія давно є одним з головних майданчиків російських операцій, розрахованих на широкий міжнародний резонанс. Серед найвідоміших прикладів — убивство колишнього офіцера ФСБ Олександра Литвиненка 2006 року та отруєння Сергія Скрипаля нервово-паралітичною речовиною «Новачок» у Солсбері.

До новіших випадків експертка відносить підпал комерційного об’єкта в Лейтоні 2024 року, до якого, за даними британських слідчих, були залучені завербовані Росією посередники, а також активність російського розвідувального судна «Янтар» поблизу британської підводної інфраструктури.

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Водночас прямий напад на Британію став би для Кремля принципово іншим рівнем конфронтації.

Пряма атака — це війна з НАТО

Глод вважає, що Москва усвідомлює ризики прямого удару по країні НАТО, адже це може спричинити колективну відповідь Альянсу.

«Ніхто насправді не знає, якою буде відповідь НАТО на російський напад на Британію, і Путін не хоче це з’ясовувати. Він знає, що в Росії немає можливостей для такої відповіді», — заявила експертка.

Саме тому Кремль, на її думку, значно більше покладатиметься на так звані гібридні атаки — кібероперації, розвідувальну діяльність, вербування людей у Британії, переслідування дипломатів і провокації поблизу британського повітряного простору й територіальних вод.

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«Усе це триватиме або навіть посилюватиметься», — прогнозує вона.

Мета й наслідки погроз Путіна

Аналітикиня зазначає, що російські погрози мають суперечливу мету: Кремль прагне залякати західні держави та переконати їх скоротити військову допомогу Україні, але водночас не хоче перетинати межу, за якою може розпочатися прямий конфлікт із НАТО.

«Путін і раніше погрожував застосуванням ядерної зброї і просто не виконав цих погроз. А суть стримування в тому, що якщо погрози не виконуються, їхня дія вичерпується», — наголосила Глод.

На її думку, чотири роки відсутності прямих військових атак Росії на країни НАТО поступово зменшують довіру до подібних заяв Кремля.

Чи готова Британія до удару

Попри низьку ймовірність прямого нападу російські погрози змушують Лондон оцінювати власну здатність протистояти можливій ракетній атаці. Росія має можливість запускати ракети, зокрема з території Білорусі.

Водночас Британія не має американських комплексів Patriot, які використовує низка європейських союзників та які вважаються одними з найефективніших систем для перехоплення балістичних і крилатих ракет.

Водночас Глод наголошує, що Москва навряд чи наважиться на прямий удар.

«Росія не хоче вступати в активну війну з Британією, бо знає, що колективна відповідь НАТО буде значно жорсткішою», — підсумувала експертка.

Нагадаємо, Росія звинуватила Велику Британію у «навмисному сприянні ескалації» війни в Україні через постачання дронів, якими Київ атакує країну-агресорку, та погрожує їй «розплатою».

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