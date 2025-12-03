Марк Рютте / © Getty Images

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відмовився коментувати останні погрози президента РФ Володимира Путіна щодо можливої військової конфронтації з Альянсом.

Про це він заявив журналістам перед початком засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, пише «Укрінформ».

«Я не збираюся реагувати на все, що говорить Путін. Ми бачили його у військовому однострої, але не на передовій», — сказав Рютте.

Генеральний секретар наголосив, що сьогоднішнє засідання міністрів закордонних справ буде присвячене способам «зберегти Україну якомога сильнішою в боротьбі, що триває, а також мати найсильнішу позицію, коли мирні переговори дійсно почнуть відбуватися».

Рютте додав, що в рамках зустрічі відбудеться засідання Ради Україна — НАТО та зустріч з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою і високою представницею ЄС Каєєю Каллас. Це, за його словами, дозволить обговорити поточну ситуацію та зміцнити координацію дій Альянсу та партнерів.

Нагадаємо, російський президент Володимир Путін зробив гучну заяву, погрожуючи європейським країнам «катастрофічними наслідками» у разі початку військового конфлікту з Росією.

За повідомленнями російських медіа, Путін наголосив, що Росія не планує воювати з Європою, але у разі агресії з боку європейських держав готова «відповісти негайно». Він також попередив, що у такому сценарії Москві буде складно вести подальші дипломатичні переговори.