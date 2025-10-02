- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 620
- Час на прочитання
- 1 хв
Путін похвалив Трампа і сказав, хто "заважає" закінчити війну
Господар Кремля переклав на Європу відповідальність за те, що війна в Україні досі триває.
Президент РФ Володимир Путін заявив, що не розпочинав би війну в Україні, якби у США при владі був Дональд Трамп. При цьому господар Кремля цинічно зауважив, що закінчити війну тепер заважає Європа.
Про це він говорив у четвер, 2 жовтня, у своєму виступі на Валдайському форумі.
Попри те, що Путін зробив комплімент Трампу, назвавши його президентство як передумову для уникнення конфлікту, господар Кремля одразу ж згадав ще одну причину, яка начебто змусила його розпочати війну.
«Якби НАТО не наблизилася до кордонів Росії, конфлікту в Україні можна було б уникнути», — сказав він.
При цьому Путін переклав на Європу відповідальність за те, що війна в Україні досі триває.
«Відповідальність за те, що вогонь в Україні поки що не вдалося припинити, лежить насамперед на Європі… Європа постійно ескалує конфлікт в Україні, інших цілей вони не мають», — цинічно заявив президент держави-агресорки.
Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп зробив резонансні заяви про Путіна та Медведєва.