Путін похвалив Трампа і сказав, хто "заважає" закінчити війну

Президент РФ Володимир Путін заявив, що не розпочинав би війну в Україні, якби у США при владі був Дональд Трамп. При цьому господар Кремля цинічно зауважив, що закінчити війну тепер заважає Європа.

Про це він говорив у четвер, 2 жовтня, у своєму виступі на Валдайському форумі.

Попри те, що Путін зробив комплімент Трампу, назвавши його президентство як передумову для уникнення конфлікту, господар Кремля одразу ж згадав ще одну причину, яка начебто змусила його розпочати війну.

«Якби НАТО не наблизилася до кордонів Росії, конфлікту в Україні можна було б уникнути», — сказав він.

При цьому Путін переклав на Європу відповідальність за те, що війна в Україні досі триває.

«Відповідальність за те, що вогонь в Україні поки що не вдалося припинити, лежить насамперед на Європі… Європа постійно ескалує конфлікт в Україні, інших цілей вони не мають», — цинічно заявив президент держави-агресорки.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп зробив резонансні заяви про Путіна та Медведєва.