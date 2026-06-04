Путін похвалився російськими ракетами та натякнув на ядерку

Війна Росії проти України / © ТСН

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Президент РФ Володимир Путін на тлі війни проти України заявив про перевагу російського ракетного арсеналу, згадавши не лише гіперзвукові та крилаті ракети, а й «дещо інше», що може бути натяком на носії ядерної зброї.

Відповідні заяви російського лідера поширили пропагандисти агентства ТАСС.

Коментуючи можливості російської армії, Путін стверджував, що Україна не має аналогічних ударних систем.

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«Україна не має таких ударних систем, як Росія — гіперзвукові, крилаті ракети і ще дещо», — заявив господар Кремля.

Водночас Путін фактично визнав ефективність українських далекобійних безпілотників, які регулярно долають російську систему протиповітряної оборони та завдають ударів по об’єктах на території РФ.

Втім, відповідальність за ці атаки президент держави-агресорки спробував перекласти на західних союзників України, заявивши, що нібито саме вони забезпечують Київ такою зброєю.

За словами російського президента, «Захід надає Україні більше кількості дронів, деякі з яких, на жаль, прориваються на територію Росії».

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На цьому тлі Путін вкотре заявив про необхідність подальшого посилення російської системи ППО.

«Росія зміцнюватиме ППО, Росія має, а Україна такої системи не має», — сказаввін.

Крім того, очільник Кремля заявив, що російський військово-промисловий комплекс нібито продовжує нарощувати спроможності для забезпечення армії.

За його словами, Росія має достатню виробничу, наукову та кадрову базу для підтримки військових потреб, а її потенціал «міцнішає з кожним місяцем».

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Чергові заяви Путіна пролунали на тлі триваючої повномасштабної агресії РФ проти України та попри численні економічні труднощі, з якими стикається російська економіка через війну та міжнародні санкції.

Нагадаємо, у ніч проти 3 червня українські далекобійні безпілотники атакували порт Кронштадт і нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі. Внаслідок точкових ударів спалахнули масштабні пожежі, а місцеві жителі скаржилися на безпорадність ППО.

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