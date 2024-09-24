Путін помер: російський опозиціонер спрогнозував, що буде в РФ у цьому випадку з кланами "олігархів"

У випадку смерті президента Росії Володимира Путіна у РФ виникне конфлікт між правлячими елітами. За ймовірності 70% владу захопить не найагресивніший, а один із наявних кланів, який знищить деякі інші та домовиться з рештою.

Про це розповів російський політичний аналітик в опозиції Іван Преображенський РБК-Україна.

За його словами, російський режим, ставши тоталітарним, повернеться до авторитаризму. Новий режим намагатиметься відновити відносини із Заходом, не відмовляючись від досягнень Путіна, але стверджуватиме, що це сталося за його правління, пропонуючи нові переговори.

"Зрозуміло, що вони не збираються платити жодні контрибуції, вони показово можуть здати одного олігарха кудись у суд на Захід, як це Сербія свого часу робила після Мілошевича. Тобто це буде сценарій, схожий на сербський, але навіть Зорана Джинджича не буде, якого майже одразу вбили. Тобто демократи навіть на короткий час не прийдуть", — сказав він.

За його словами, щоб повністю змінити вектор розвитку Росії, необхідні більш суттєві потрясіння, ніж смерть Путіна, зокрема військова поразка. Якщо цього не станеться, після його смерті клани почнуть боротьбу за владу.

Відзначається, що навколо московського мера Сергія Собяніна існує великий клан, який на Заході вважають ліберальним, але насправді це кримінальний клан. Є два значні клани з найближчого оточення Путіна: один із них пов'язаний із Ковальчуками та першим заступником глави адміністрації президента Кирієнком, а інший — із російським ВПК, очолюваним Сергієм Чемезовим і Денисом Мантуровим.

Також існує силовий клан на чолі з Рамзаном Кадировим і головою Росгвардії Віктором Золотовим, які не зможуть захопити владу без економічної підтримки.

Преображенський прогнозує, що війна, швидше за все, закінчиться або загальмується, оскільки нові лідери повинні будуть відновити відносини із Заходом. Однак захоплені території, швидше за все, не будуть віддані.

Нагадаємо, колишній командувач армією США Бен Ходжес сказав, що олігархи з найближчого оточення Путіна можуть почати протидіяти йому та усунути його від влади, якщо він не зупинить війну в Україні.

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