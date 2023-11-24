Путін помилував чергового серійного вбивцю-канібала, аби той воював в Україні

Жителя Сахалінської області Дениса Горіна, який вбив щонайменше чотирьох осіб і їв плоть одного зі своїх жертв, випустили з в'язниці, щоб він міг воювати на території України.

Володимир Путін помилував чергового російського вбивцю-канібала, аби він міг тепер вбивати українців на війні.

Про це повідомляє Daily Mail.

44-річний Денис Горін вперше убив 2002 року. Тоді він відрізав жертві вуха і шматки м'яса, які потім з'їдав. Його жертва - перша з чотирьох - отримала понад 50 ножових поранень. Горін був засуджений до десяти років ув'язнення, але його достроково звільнили за "гарну поведінку".

У листопаді 2010 року він убив 36-річного чоловіка на ім'я Олександр, за що був остаточно засуджений лише 2017 року після того, як знайшли тіло загиблого. Горін зізнався, що роздягав трупи, зрізав м'ясо і їв його, а потім скидав рештки в річку. Він зберігав людське м'ясо у своєму холодильнику і повноцінно готував з нього їжу, йдеться у вироку суду.

2012 року Горін і його брат жорстоко забили до смерті нібито кривдника їхнього племінника. Однак виявилося, що насправді жертвою став невинний чоловік, а не справжній кривдник.

За ще одне вбивство, скоєне 2012 року, Горін був ув'язнений на 22 роки. Але тепер він перебуває в лікарні, відновлюючись після поранень, отриманих на війні в Україні.

"Він у Південно-Сахалінську, в лікарні, з пораненням середньої тяжкості", - розповів його сусід.

Нагадаємо, раніше у Росії отримав помилування 33-річний член банди сатаністів Микола Оголобяк, який 2010 року був засуджений до 20 років колонії за ритуальні вбивства підлітків.

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