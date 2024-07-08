"Путін помиляється": у Білому домі відреагували на ракетний удар по "Охматдиту"

Під час саміту НАТО, який 9-11 липня відбудеться у Вашингтоні, будуть оголошені заходи для посилення української ППО.

Масований російський удар по Україні, під час якої ракети влучили в дитячу лікарню "Охматдит" та приватний пологовий будинок, у Білому домі назвали свідченням "жахливої ціни російської агресії, яку готовий заплатити Путін".

Так прокоментував цю трагедію під час брифінгу у Вашингтоні директор з питань Європи Ради нацбезпеки США Майкл Карпентер, передає "Європейська правда".

"Атака на пологовий будинок, а також на дитячу лікарню – на жаль те, що відбувається не вперше під час війни", – зауважив він.

При цьому Карпентер повідомив, що під час саміту НАТО, який 9-11 липня відбудеться у Вашингтоні, будуть оголошені заходи для посилення української ППО, щоб попередити такі атаки як сьогодні.

За його словами, США продовжать докладати зусиль у підтримки здатності України протистояти російському вторгненню.

"Якщо Путін думає перечекати Захід, він помиляється", – наголосив представник Білого дому.

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Нагадаємо, російські терористи застосували для ураження дитячої лікарні “Охматдит” стратегічну крилату ракету Х-101.

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