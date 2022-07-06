Путін помре у своєму кабінеті наприкінці літа: російський екстрасенс приголомшив прогнозом щодо смерті диктатора

Британський таблоїд опублікував прогноз учасника російської версії шоу “Битва екстрасенсів”.

Чоловік вважає, що диктатор Путін зіткнеться зі “спробами отруєння” та “фізичними нападами”.

Про це пише видання The Mirror.

На думку екстрасенса Олександра Кантоністова, Путін помре до кінця цього року. Це може відбутися навіть раніше - протягом літа, бо кремлівський диктатор зіткнеться з випадками “отруєння” та “фізичного покарання”.

Екстрасенс прогнозує, що у Путіна погіршиться психічний стан, що призведе до манії переслідування.

“Від початку червня починається найкритичніший період у житті Путіна - це будуть спроби отруїти і фізично покарати диктатора. У Путіна, ймовірно, посилиться манія переслідування, психічні розлади вплинуть на його рішення стосовно керівництва РФ”, - розповів Олександр Кантоністов.

Він також додав, що Путін може посилити репресії до свого оточення - люди, мовляв, будуть здаватися йому зрадниками.

“Це призведе до необдуманих вчинків, які в майбутньому лише зашкодять йому", - наголосив екстрасенс.

Померти ж Путін може у своєму кабінеті в Кремлі.

“Пік життя Путіна припадає на серпень-вересень 2022 року. В цей період дуже висока ймовірність його смерті. Найімовірніше, це настане в його кабінеті”, - підкреслив Кантоністов.

Нагадаємо, що санкції гарантують Росії шлях "назад у минуле".

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