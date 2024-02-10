Путін понад 20 разів згадав про Німеччину в інтерв’ю Карлсону: у чому причина — Bild

Оглядачі Bild вважають, що метою такого “путінського пропагандистського шоу” була спроба закликати ФРН знову купувати російський газ.

У двогодинному інтерв'ю колишньому ведучому американського телеканалу Fox News Такеру Карлсону Володимир Путін дуже часто згадував про Німеччину. Крім виправдання зовнішньої політики Гітлера, якого диктатор згадав 16 разів, він міркував і про сучасність.

Як підрахували оглядачі німецького видання Bild, слова “Німеччина”, “ФРН” та “німці” прозвучали з його вуст понад 20 разів.

Ось найбільш промовисті згадки про країну, в східній частині якої Путін свого часу перебував як агент КДБ.

Президент РФ похвалив західнонімецького міністра 1970-х Егона Бара. Цей соціал-демократ був одним із авторів Нової східної політики канцлера Віллі Брандта зі зближення з СРСР та країнами соцтабору. Кремлівський диктатор назвав Бара “розумним дідом” та сказав, що “були розумні люди, зокрема й у Німеччині”.

Путін розкритикував ФРН через те, що вона більше не купує російський газ. Він закликав Берлін натиснути на Київ і Варшаву, щоб ті відновили транзит, а також почати постачання вцілілою ниткою “Північного потоку — 2”.

Загалом Путін вважає, що влада ФРН керується не національними інтересами, а “інтересами колективного Заходу”.

Оглядачі Bild вважають, що метою такого “путінського пропагандистського шоу” була спроба закликати ФРН знову купувати російський газ.

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Журналісти нагадали, що економічні санкції Заходу, зокрема Німеччини, проти Росії завдають їй істотних збитків. За даними Єврокомісії, лише за 2022 обсяг виробництва в РФ скоротився на 10,4%.

Нагадаємо, у згаданому інтерв'ю Володимир Путін заявив, що поляки змусили Гітлера напасти на них у 1939 році. У відповідь міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський обурився тим, що такі висловлювання розповсюдив американський журналіст.

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