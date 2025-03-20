Путін порадив російським олігархам не чекати на завершення війни - ЗМІ

Зустріч із власниками та керівниками найбільших російських компаній відбулася перед телефонною розмовою Путіна з Трампом.

На закритій частині з'їзду Російського союзу промисловців та підприємців президент РФ Володимир Путін дав зрозуміти представникам бізнесу, що швидкого мирного врегулювання конфлікту з Україною не передбачається.

Про це повідомляє Faridaily з посиланням на двох учасників зустрічі та ще одну людину, знайому з її змістом.

Закрита зустріч із бюро правління РСПП, до якого входять власники та керівники найбільших російських компаній, відбулася 18 березня — перед телефонною розмовою Путіна з президентом США Дональдом Трампом. Кремль не розкривав деталей розмови.

Розмова тривала менше години і здебільшого стосувалася війни в Україні, стверджують джерела Faridaily. Путін дав зрозуміти російським олігархам, що переговорний процес буде складним та затяжним, незважаючи на оптимістичні заяви Вашингтона.

"Я скажу так: президент порадив нам не бути наївними і розуміти, яка кількість людей та інтересів задіяна у процесах, які зараз відбуваються", – поділився один із учасників зустрічі.

Інший співрозмовник підкреслив, що "розвернути махину", маючи на увазі війну та санкції, так просто не вийде.

Ще один учасник зустрічі зазначив, що настрій Путіна був "позитивним, але об'єктивним".

"Не було нестримного оптимізму, що [домовитися про мир] вийде швидко", - уточнив він.

На публічній частині з'їзду Путін застеріг бізнесменів від завищених очікувань та закликав не сподіватися на швидке зняття санкцій.

За словами одного з джерел, президент держави-агресорки підкреслив, що навіть у разі скасування обмежень Захід "знайде інші способи чинити тиск" на Росію.

Нагадаємо, 18 березня, відбулася телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним, під час якої йшлося про перемир'я у війні в Україні.

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