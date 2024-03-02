“Путін порушив золоте правило розвідки”: військовий експерт про шпигунський скандал в Німеччині

Колишній співробітник СБУ, військовий експерт Іван Ступак зазначив, що злив шпигунської інформації у ЗМІ не міг відбутися без дозволу Путіна і порушує одне з головних правил розвідки.

Про це він заявив в коментарі для Еспресо.tv.

"Росіяни шпигують за військовослужбовцями та офіцерами НАТО по всьому світу, ми повинні це розуміти, це зайвий приклад. Ніхто достеменно не може сказати, скільки попередніх розмов уже було прослухано росіянами таким способом”, – пояснив Іван Ступак.

За словами експерта, розмова про можливі удари німецькими ракетами Taurus по кримському мосту була записана під час конференції на чотирьох осіб в аналогу Zoom. І головне питання – чи було зламано відеоконференцію, чи один з цих чотирьох офіцерів є агентом Кремля. Якщо припустити, що вірний другий варіант, то навряд чи агент очікував, що переданий ним запис поширять у засобах масової інформації.

"Опублікувала цей запис, це важливо просто розуміти, Маргарита Симоньян, королева російської пропаганди, але вона має надзвичайно тісні та дружні робочі стосунки з Олексієм Громовим – це перший заступник голови адміністрації президента Путіна. Я просто більш ніж упевнений, що Громов цей запис показував Путіну, або з силовиками сиділи з Патрушевим, з Бортниковим. І Путін особисто дав вказівку опублікувати”, – пояснив Ступак.

Експерт вважає, що у Путіна спотворена уява, в якій НАТО воює на боці України, а ця перехоплена розмова – ще одне свідчення його “правоти”.

“Але він порушив золоте правило в розвідці – ніколи, ніколи не пали свої джерела в розвідці", - наголосив колишній співробітник СБУ.

Нагадаємо, Міноборони ФРН підтвердило перехоплення розмови офіцерів Повітряних сил. Але речниця міністерства у коментарі для преси не змогла сказати, чи був запис оригінальним або зазнав змін перед публікацією.

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