Путін поринає в атмосферу страху та параної через провали на фронті — The Telegraph
У Кремлі посилюється атмосфера тривоги та підозрілості на тлі затяжної війни проти України, величезних втрат армії та погіршення економічної ситуації в РФ.
Президент Росії Володимир Путін значну частину часу проводить у бункерах і забороняє людям зі свого оточення користуватися телефонами.
Про це пише The Telegraph.
Згідно з розвідувальним звітом, оприлюдненим цього місяця, російський диктатор значну частину часу проводить у бункерах і забороняє людям зі свого оточення користуватися телефонами з доступом до Інтернету.
«Щодня він проводить наради щодо ситуації на фронті, рідко залучаючи до них цивільних чиновників. Рівень його підтримки знизився до 73%, що вважається низьким показником для керівника, який тривалий час спирався на образ стабільності та сили», — пишуть журналісти.
Раніше у звіті європейського розвідувального агентства повідомлялося, що Путін стурбований ризиком державного перевороту за участі колишнього міністра оборони та нинішнього секретаря Радбезу Сергія Шойгу і замаху на своє життя за допомогою безпілотників з боку російських еліт.
На тлі таких повідомлень Федеральна служба охорони посилила вимоги до відвідувачів Путіна – тепер вони зобов’язані здавати наручні годинники перед зустрічами у форматі тет-а-тет.
Аналіз бойових даних вказує на складне становище російської військової системи. Темпи просування окупантів останніми місяцями впали, а на окремих ділянках фронту ситуація змінюється не на їхню користь. За даними ISW, у квітні Росія вперше від початку повномасштабного вторгнення втратила більше територій, ніж захопила. За нинішніх темпів аналітики оцінюють, що їй може знадобитися близько трьох десятиліть для повного захоплення Донбасу.