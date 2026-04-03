Російський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Головною темою стала «безпека» енергетичної інфраструктури та цивільного судноплавства у Чорному морі.

Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ.

Російська сторона ініціювала обговорення «заходів безпеки», аргументуючи це нібито загрозою для об’єктів, що «з’єднують» РФ та Туреччину — хоча насправді йдеться про їхню власну небезпечну поведінку та спроби контролювати чужі води.

«З огляду на спроби київського режиму завдавати ударів по газотранспортній інфраструктурі та торговим суднам, лідери наголосили на важливості скоординованих заходів безпеки в Чорному морі», — пишуть у кремлівському повідомленні, перетворюючи власні провокації на чергову «загрозу з боку України».

Нагадаємо, російський безпілотник влучив у цивільне судно під іноземним прапором під час його виходу з українського порту. Серед членів екіпажу є постраждалі.

Раніше ми писали, що Росія посилює вплив на нашу портову інфраструктуру та кораблі у Чорному морі. Противник завдає постійних ракетних та дронових ударів по Одесі, Ізмаїлу та Чорноморську.