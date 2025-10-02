Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

Президент РФ Володимир Путін поскаржився, що Росії відмовили у вступі у НАТО, та нагадав, що таку ж відмову раніше отримав Радянський Союз.

Про це він заявив у четвер, 2 жовтня, у своєму виступі на Валдайському форумі.

За словами господаря Кремля, СРСР ще 1954 року намагався подати заявку про вступ у НАТО.

Підкреслюючи спадкоємність Радянського Союзу і сучасної Росії, Володимир Путін заявив, що вдруге Москва звернулася з такою пропозицією під час візиту президента США Білла Клінтона до російської столиці 2000 року.

«І обидва рази ми фактично отримали відмову, причому з порога», — наголосив президент держави-агресорки.

Путін додав, що Клінтон назвав нереальним вступ РФ у НАТО після того, як провів консультації із союзниками.

«Ми були готові до спільної роботи, до нелінійних кроків у сфері безпеки та глобальної стабільності. Але наші західні колеги не готові звільнитися від полону геополітичних та історичних стереотипів, від спрощеної схематичної картини світу», — цинічно просторікував господар Кремля.

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін заявляв, що Україна має право самостійно обирати систему гарантій своєї безпеки, однак Москва «не може погодитися», якщо це відбуватиметься «за рахунок Росії». Він додав, що РФ завжди виступала проти вступу України до НАТО.

Президент держави-агресорки раніше також запевняв, що Росія нібито ніколи не мала і не буде мати бажання на будь-кого нападати. Мовляв, «єдина мета» Кремля в Україні — захист власних інтересів.