Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

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Президент Російської Федерації Володимир Путін пообіцяв допомогти натуралізуватися в Росії громадянинові Німеччини, який заявив про втечу з Європи через неприйняття «нетрадиційних цінностей».

Відео розмови російського президента із «німцем»-утікачем опублікував один з найзавзятіших кремлівських пропагандистів Павло Зарубін.

Носії німецької мови одразу звернули увагу на жахливий російський акцент співрозмовника Путіна.

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Як зауважив журналіст Ілля Шепелін, звернення німецького громадянина до президента РФ звучало приблизно так: «Тільки ви зрозуміти мій біль! Моїй Німеччина — капут!».

При цьому він говорив, що з дружиною-росіянкою вирішив переїхати до селища Доброград у Володимирській області РФ з Ессена, тому що подружжя хоче вберегти дітей від пропаганди «нетрадиційних цінностей».

Насправді виявилося, що колишній росіянин Максим Житников, який виїхав до Німеччини ще на початку 1990-х, залишив цю європейську країну через борги в десятки тисяч євро.

Як з’ясував журналіст, утікач був співвласником мережі ресторанів Schwarze Rose Gastronomie GmbH в Ессені, об’єкти якої у 2015 році закрили через борги, а через шість років його компанію визнали банкрутом.

«Про нетрадиційні цінності — це гарніше звучить, звісно. Знову прокляті європейці обдурили. На-ду-ли», — підсумував Ілля Шепелін.

Нагадаємо, Кремль почав активно проводити ІПСО у країнах НАТО, де пропаганда спрямована на розкол Євросоюзу, дискредитацію Альянсу та створення внутрішніх конфліктів.