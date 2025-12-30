- Дата публікації
Путін поспішає: чому наступні пів року стануть вирішальними для російської машини війни
Економічна ситуація в Росії стає дедалі критичнішою. За прогнозами експертів, у Кремля залишилося від 6 до 12 місяців, щоб спробувати досягти своїх цілей в Україні без тотального краху соціальної сфери.
Кремль опинився в ситуації цейтноту. Російське керівництво розуміє, що час працює проти нього, тому посилює атаки на фронті та обстріли українських міст у спробі зламати опір Києва до настання економічного колапсу всередині РФ.
Таку думку висловив професор американістики Скотт Лукас.
Критичне вікно: 6–12 місяців
За словами експерта, економічні труднощі, зокрема різке падіння доходів від нафти та дефіцит бюджету, ставлять Москву перед жорстким вибором.
«Кремль має від 6 до 12 місяців, щоб спробувати зламати Україну. Якщо вони не зможуть зробити це за цей час, можливо, їм доведеться відступити, і ця можливість може бути втрачена», — зазначає професор.
Саме усвідомленням того, що «часу немає», Лукас пояснює нинішню інтенсифікацію бойових дій з боку ворога.
Економіка війни
Ситуація всередині РФ погіршується за кількома напрямками:
Нафтові доходи: Прибутки від продажу нафти — основного джерела наповнення бюджету — до кінця року можуть скоротитися на 50%.
Інфляція: Неофіційний рівень інфляції в Росії вже сягає 20–25%, що боляче б’є по кишенях пересічних громадян.
Занепад галузей: Сільськогосподарське виробництво впало до найнижчого рівня від 2009 року.
Уряд РФ вже заклав у бюджет різке збільшення військових витрат коштом скорочення соціальних послуг. Якість життя росіян неминуче падатиме.
Єдиний порятунок для Путіна
Лукас зазначає, що у Кремля залишається одна надія на порятунок економіки — зняття санкцій.
Адміністрація США запровадила обмеження проти нафтових компаній, що й спричинило обвал доходів. Якщо ж Вашингтон змінить політику і зніме санкції, це дозволить Путіну продовжувати вторгнення.
