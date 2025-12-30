Путін поспішає: чому наступні пів року стануть вирішальними для російської машини війни

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Кремль опинився в ситуації цейтноту. Російське керівництво розуміє, що час працює проти нього, тому посилює атаки на фронті та обстріли українських міст у спробі зламати опір Києва до настання економічного колапсу всередині РФ.

Таку думку висловив професор американістики Скотт Лукас.

Критичне вікно: 6–12 місяців

За словами експерта, економічні труднощі, зокрема різке падіння доходів від нафти та дефіцит бюджету, ставлять Москву перед жорстким вибором.

Реклама

«Кремль має від 6 до 12 місяців, щоб спробувати зламати Україну. Якщо вони не зможуть зробити це за цей час, можливо, їм доведеться відступити, і ця можливість може бути втрачена», — зазначає професор.

Саме усвідомленням того, що «часу немає», Лукас пояснює нинішню інтенсифікацію бойових дій з боку ворога.

Економіка війни

Ситуація всередині РФ погіршується за кількома напрямками:

Нафтові доходи: Прибутки від продажу нафти — основного джерела наповнення бюджету — до кінця року можуть скоротитися на 50% .

Інфляція: Неофіційний рівень інфляції в Росії вже сягає 20–25% , що боляче б’є по кишенях пересічних громадян.

Занепад галузей: Сільськогосподарське виробництво впало до найнижчого рівня від 2009 року.

Уряд РФ вже заклав у бюджет різке збільшення військових витрат коштом скорочення соціальних послуг. Якість життя росіян неминуче падатиме.

Реклама

Єдиний порятунок для Путіна

Лукас зазначає, що у Кремля залишається одна надія на порятунок економіки — зняття санкцій.

Адміністрація США запровадила обмеження проти нафтових компаній, що й спричинило обвал доходів. Якщо ж Вашингтон змінить політику і зніме санкції, це дозволить Путіну продовжувати вторгнення.

Нагадаємо, політолог Вадим Денисенко впевнений, що Росія матиме сили воювати й 2026 року. Кремль збільшує військовий бюджет, а Україна ризикує втратити репараційний кредит.