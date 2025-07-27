Путін поспішає до дедлайну Трампа: що задумала Росія до 50-го дня

Трамп та Путін / © ТСН.ua

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Президент США Дональд Трамп виставив Росії чіткий ультиматум: або Москва припиняє війну в Україні протягом 50 днів, або США запроваджують жорсткі вторинні санкції. Попри це, Кремль посилив наступ на Донеччині, Харківщині та у напрямку Дніпра.

Про це повідомляє видання Newsweek.

Трамп натякнув, що санкції можуть бути введені ще до завершення семитижневого строку. Це сталося після того, як аналітики та українські активісти розкритикували такий тривалий термін, назвавши його «вікном можливостей» для Путіна.

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«Путін намагається захопити якомога більше територій до настання дедлайну», — каже Юрій Бойченко, гендиректор організації «Надія для України». Йдеться, зокрема, про спроби окупації частин Сумської, Харківської та Дніпропетровської областей.

Натомість у Вашингтоні наголошують, що у разі невиконання умов до 2 вересня Росія зіткнеться з новими обмеженнями — насамперед на експорт нафти до Індії та Китаю. Це може суттєво вдарити по доходах, які фінансують війну.

Інститут вивчення війни підтверджує: російські війська, ймовірно, захопили Новоекономічне на Донеччині та просунулися в районі Куп’янська, намагаючись оточити українські позиції.

Попри обіцянки США надати додаткове озброєння, зокрема зенітні ракети Patriot, Росія продовжує масовані ракетні й безпілотні атаки на українські міста. Мирні переговори, зокрема запропонований саміт Зеленського і Путіна до кінця серпня, поки не принесли результатів.

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«Путін отримав 50-денний пропуск на те, щоб убивати. І він його використає на повну», — заявив Бойченко. Його думку поділяють західні експерти, наголошуючи, що лише жорсткий тиск може змусити Кремль зупинити агресію.

Нагадаємо, шанси на те, що Росія виконає вимогу Трампа і докладе зусиль для припинення війни стали меншими після останнього раунду російсько-українських переговорів у Стамбулі, які відбулися 23 липня.

Українська сторона запропонувавла зустріч лідерів — президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

Однак речник президента Росії Дмитро Пєсков висловив сумніви щодо можливості такої зустрічі до кінця серпня, зазначивши, що вона має «поставити остаточну точку у врегулюванні конфлікту». Тим самим у Кремлі підтвердили, що мирної угоди до часу, коли закінчується ультиматум Трампа, не буде.

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