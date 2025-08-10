Путін поспішає зустрітися з Трампом: експерти назвали справжню причину

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

Президент РФ Володимир Путін поквапливо готується до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом 15 серпня на Алясці, щоб обговорити припинення війни. Це відбувається на тлі ознак напруженості в російській економіці та фінансовій ситуації.

Саме загрозу краху російської економіки називають експерти причиною того, що господар Кремля поспішає з переговорами, повідомляє видання Fortune.

У виданні нагадали, що у червні цього року міністр економіки РФ Максим Решетніков попередив, що Росія перебуває «на межі» рецесії. А минулого місяця центральний банк знизив процентні ставки на 200 базисних пунктів, щоб відновити гальмуюче зростання.

В якому стані російська економіка

Тим часом державні фінанси Росії також зазнають дедалі більшого тиску. Доходи Кремля від нафти і газу, які є його основним джерелом фінансування, у липні впали на 27% порівняно з минулим роком до 787,3 мільярда рублів, або близько 9,8 мільярда доларів.

Це відбувається на тлі падіння цін на сиру нафту, тоді як Європа продовжує запроваджувати санкції проти Москви та боротися з «тіньовим флотом» танкерів, що постачають російську нафту.

Попри падіння доходів, витрати продовжують зростати на тлі невпинних атак Росії на Україну. Окрім витрат на озброєння, залишаються надзвичайно високими фінансові стимули для мобілізації більшої кількості добровольців до армії, а також компенсації сім’ям загиблих солдатів.

Результатом стало збільшення дефіциту бюджету РФ, який за перші сім місяців року досяг 61,44 мільярда доларів, або 2,2% ВВП, порівняно з 1,7% за перші шість місяців року.

Витрати станом на липень зросли на 20,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року, тоді як дохід зріс лише на 2,8% за цей період.

Експерт прогнозує крах

Економіст Андерс Ослунд заявив про жахливу ситуацію, в якій Росія може вичерпати фінансові резерви, що змусить її скоротити державні витрати.

У статті, опублікованій у Project Syndicate, він зазначив, що у Москви мало джерел фінансування, оскільки санкції значною мірою відгородили Росію від світової фінансової системи, і навіть банки союзника Китаю неохоче позичають гроші.

Тож Росії довелося задіяти резерви свого Фонду національного добробуту, який, за словами Ослунда, скоротився зі 135 мільярдів доларів у січні 2022 року до лише 35 мільярдів доларів у травні цього року. Він передбачив, що фонд вичерпається у другій половині цього року.

«Економіка Росії швидко наближається до фінансової кризи, яка обтяжить її військові зусилля», — додав він.

У виданні зазначають, що прагнення Путіна уникнути жорсткіших санкцій з боку США, якими погрожує Трамп у разі відмови від припинення війни в Україні, змусило господаря Кремля запропонувати переговори.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп анонсував зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним щодо завершення війни в Україні, яка має відбутися 15 серпня на Алясці.

Раніше повідомлялося, що під час зустрічі у Москві з посланцем президента США Стівом Віткоффом диктатор Путін заявив, що хотів би зустрітися з Дональдом Трампом в якийсь момент.