Путін поставив свічку у храмі після ракетної атаки на собор в Одесі: фото

Господар Кремля разом зі своїм білоруським поплічником Олександром Лукашенком відвідав собор у Кронштадті.

У неділю, 23 липня, президент РФ Путін після переговорів із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком у Санкт-Петербурзі відвідав головний храм російського військово-морського флоту.

Про це повідомляє Sky News.

Зустріч Путіна та Лукашенка відбулася через кілька годин після того, як внаслідок ракетного удару по Одесі було зруйновано кафедральний Спасо-Преображенський собор в українському місті.

Після переговорів обидва воєнні злочинці відвідали Морський собор святителя Миколая Чудотворця в Кронштадті поблизу Санкт-Петербурга. Від травня 2013 він вважається основним храмом Військово-морського флоту Росії.

Зайшовши до храму, Путін цинічно запалив та поставив свічку перед іконами.

Нагадаємо, в ніч проти 23 липня 2023 року внаслідок чергової ракетної атаки росіян Спасо-Преображенський кафедральний собор було зруйновано. В Одеській єпархії УПЦ МП назвали терористичним актом ракетний удар по "головній святині та духовному серцю міста Одеси".

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