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Путін постійно підтримує контакт із президентом Казахстану Токаєвим щодо ситуації в країні - Пєсков

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Путін постійно підтримує контакт із президентом Казахстану Токаєвим щодо ситуації в країні - Пєсков

Associated Press

Водночас міністр оборони РФ Сергій Шойгу постійно повідомляє Путіну про хід перекидання миротворчих сил.

Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що російський лідер учора і сьогодні по телефону провів переговори з усіма колегами щодо ОДКБ і постійно підтримує контакт із головою Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим.

Про це повідомляє "Sputnik Казахстан".
 
"Обговорювалося становище в Казахстані та спільні дії в рамках мандату ОДКБ для боротьби з міжнародним тероризмом та з метою забезпечення порядку, а також безпеки громадян Казахстану", - сказав Пєсков.

Він додав, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу в постійному режимі повідомляє Путіну про хід перекидання миротворчих сил в Казахстан і виконання поставлених завдань.

Нагадаємо, 7 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що віддав силовикам наказ відкривати вогонь на ураження без попередження.

Декілька днів поспіль у Казахстані тривають протести через ціну на газ. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. Найжорстокіші сутички відбулися 5 січня, коли в країні почали орудувати мародери.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запровадив режим надзвичайного стану на території всієї країни, а також звернувся до ОДКБ із проханням про військову підтримку. Від 6 січня до Казахстану від країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОКДБ) почали прибувати миротворчі сили.

Що відбувається у Казахстані — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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