Путін посилює охорону своєї резиденції на Валдаї: скільки ППО там розміщено

Резиденція Володимира Путіна на Валдаї

Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України кількість систем протиповітряної оборони навколо резиденції президента Володимира Путіна на Валдаї в Новгородській області зросла всемеро. Українські дрони там не літають.

Про це розповів авіаційний експерт та аналітик Костянтин Криволап, повідомляє «Еспресо».

Експерт зауважив, що 2022 року навколо Валдая було помічено близько двох систем ППО, а зараз їхня кількість зросла до 14.

«Взагалі щодо можливості удару по Валдаю, то у 2022 році там було помічено біля двох систем ППО, які захищали Валдай. Адже у Кремлі сподівалися на „Київ за три дні“, „Україну за два тижні“, „українське керівництво втече“, тому навіщо навколо путінської резиденції ставити більше ЗРК. А щоб розуміти різницю, то зараз таких комплексів — 14«, — розповів Криволап.

За його словами, Україна не запускає туди свої дрони. Аналітик також пояснив причину цього.

«Ми там особливо не літаємо, тому що це і далеко, та й за пів дня можна зрозуміти, куди наші дрони летять, і Путін може встигнути сховатися, адже він дуже уважно ставиться до своєї безпеки», — сказав Криволап.

Він акцентував, що не варто думати про Валдай, де російський диктатор не так часто буває. Натомість в України є багато інших завдань, як-от знищення об’єктів російського військово-промислового комплексу.

Нагадаємо, американська розвідка, зокрема ЦРУ та АНБ, не підтвердила заяви Росії про спроби замаху на Путіна чи атаку на його резиденцію на Валдаї 29 грудня. За даними The Wall Street Journal, українські удари були спрямовані виключно на військові цілі, а не на приватні об’єкти очільника Кремля. США розглядають закиди Москви як частину інформаційної кампанії для створення напруги.

Росія стверджує, що серед уламків дронів, які нібито атакували резиденцію Путіна на Валдаї, знайдено вцілілий навігаційний контролер. Начальник ГРУ Ігор Костюков заявив про особисте передавання «розшифрованих» даних маршруту представнику посольства США, аби довести, що ціллю БпЛА був саме комплекс будівель у Новгородській області.