Путін потребує "вагнерівців" для війни, Білорусь може стати пасткою для найманців - ISW

Російський президент-диктатор Володимир Путін своїми заявами щодо заколоту намагається утримати "вагнерівців", аби використовувати найманців війні. Тим, хто не приєднається Міноборони, а поїде до Білорусі, не пробачить. А тому виїзд до сусідньої держави може стати для них пасткою.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики наголошують, що своєю вечірньою промовою очільник Кремля намагався переконати якомога більше бойовиків і лідерів "Вагнера" приєднатися до російської армії і продовжити воювати проти України, а також змусити людей, найбільш лояльних до фінансиста групи Євгена Пригожина, самоідентифікуватися. Натомість промова Путіна залишає мало місця для будь-якого зближення з ватажком ПВК "Вагнера", додають в ISW.

"Путін високо оцінив роботу командирів "Вагнера", ймовірно, намагаючись утримати їх, коли "Вагнер" буде інтегрований до Міноборони РФ", - додають у звіті.

Кремль швидше за все буде вважати зрадниками найманців, які підуть за Пригожиним до Білорусі, вважають американські фахівці. Ймовірно, Путін особисто пообіцяв, що у сусідній країні найманці ПВК будуть у безпеці. До слова, самопрголошений президент республіки Олександр Лукашенко вже раніше передавав Москві 33 затриманих білоруських бойовиків ПВК "Вагнера" після того, як використав їх як важіль проти Кремля у 2020 році.

"Довгострокова цінність цієї обіцянки все ж таки сумнівна. Бойовики в Білорусі навряд чи зможуть сховатися від російських розпоряджень про екстрадицію, якщо Путін звинуватить їх у державній зраді", – йдеться у повідомленні.

Втім, фахівці Інституту додають, що Путін міг би заарештувати командирів "Вагнера" за державну зраду, але замість цього запропонував пробачити і інтегрувати сили ПВК.

"Це свідчить про його потребу в підготовлених і ефективних кадрах. Путін також, ймовірно, намагається завершити процес формалізації, ініційований Міноборони Росії", - додають в ISW.

Нагадаємо, у ніч проти 24 червня вожак терористичної групи "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що його бойовики йдуть на Москву "за головами" військового керівництва країни. Втім, згодом олігарх заявив, що йому вдалось домовитися з керівництво РФ та "не допустити кровопролиття". Колона "вагнерівців" зупинилася за 200 км від столиці.

За кілька днів після свого бунту Пригожин висловися,що нібито не мав на меті повалення режиму, а лише висловлював протест через "знищення" його терористичної організації. Нібито це планувалося на 1 липня.

Читайте також: