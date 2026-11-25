Лукашенко про Путіна та війну в Україні / © Associated Press

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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко висловився щодо Володимира Путіна, запевняючи, що російський диктатор насправді не є агресором і нібито відчуває повагу до українців.

Про це він заявив французькому журналу Le Point.

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Лукашенко про Путіна та його «повагу» до українців

Коментуючи риторику глави Кремля щодо України, білоруський політик припустив, що різкі висловлювання Путіна є випадковими й не передають його справжньої позиції, а сам факт повномасштабного вторгнення він раптом вирішив порівняти з гіпотетичними діями французького лідера Еммануеля Макрона.

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«Цілком. А якщо він щось бовкнув — кинув якусь випадкову фразу, — то це не відображає його справжніх, глибоких переконань. Він поважає цей народ; він визнає його. Ви можете запитати: „А як же ці території й таке інше?“ Він торкається таких речей — іноді жартома, іноді цілком серйозно. Не варто зображувати його агресором; у його характері немає агресії. Ви можете заперечити: „Що ви маєте на увазі? Він же розв’язав війну!“ Ну так, розв’язав. Але хіба Макрон не міг би теж розв’язати війну? І все ж він — здібний і сильний президент», — каже Лукашенко.

Окрім цього, Лукашенко заперечив, що Москва нібито прагне повної окупації України або її капітуляції. На його переконання, у Кремлі добре усвідомлюють, що утримувати контроль над такою територією було б надскладним завданням через постійний тиск з боку НАТО.

«Ми не хочемо, щоб Україна капітулювала. Я ніколи не чув, щоб Путін казав, ніби Україна має здатися. Його позиція навіть не полягає в тому, щоб захопити всю Україну. Я часто розмірковую про це так: припустімо, ви захопили Україну — і що далі? Як взагалі потім керувати цією територією?»

Підсумовуючи цю тему, білоруський диктатор назвав повномасштабну війну «обміном ударами» та натякнув на взаємні прорахунки сторін, розбір яких, за його словами, ще попереду.

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«Помилок вистачало з обох сторін. Я не буду їх зараз розбирати — для цього ще настане час», — резюмував Лукашенко.

Лукашенко: останні новини

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував Володимиру Зеленському разом полетіти на переговори до Москви під його «гарантії безпеки» та повторив тези про «три слов’янські народи», які мають самі вирішити свою долю.

Президент України назвав такі заяви несерйозними, наголосивши на неможливості поїздки до Москви під час війни та зазначивши, що майданчиком для переговорів може стати Київ. Водночас Лукашенко звинуватив західних партнерів Києва у затягуванні війни та пригрозив, що поточний рік є для України «останнім шансом» на мирне врегулювання.

Паралельно з миротворчою риторикою в Білорусі триває підготовка до війни: диктатор анонсував масштабні перевірки боєготовності армії з мобілізаційними заходами та відвідав Обуз-Лесновський полігон, де перевіряють артилерійські бригади. Хоча Лукашенко запевняє, що не збирається нападати на сусідів, у ЦПД при РНБО пояснюють ці маневри створенням штучної напруженості для країн ЄС.

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Окрім військових навчань, білоруський режим суттєво нарощує витрати на силовий блок і готує державне управління до роботи в умовах воєнного часу.

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