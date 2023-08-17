"Путін повернеться до "зернової угоди": Фейгін розповів, як Ердогану це вдасться зробити

Фейгін наголосив,що "зернова угода" є дуже болісною і водночас важливою темою для західних партнерів.

Правозахисник Марк Фейгін вважає, що турецький президент Реджеп Ердоган змусить Володимира Путіна повернутися до "зернової угоди". Щоправда, прийдеться піти на певні поступки РФ.

Таку думку Фейгін висловив під час розмови із журналісткою.

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"Ти образишся на Туреччину, а вона озброєння потім не буде поставляти або почне ще більше втягуватися у війну на боці України. Туреччина й так допомагає Україні, але ж це питання співвідношення. Була одиниця, стала десятка. І що робити?", - зазначив він.

На його думку, Ердоган зможе домовитися із США та західними партнерами виконаті деякі із вимог Росії. Зокрема, підключити деякі банки до SWIFT.

"Як би там не було, Путін отримає свої поступки. Ердоган про це домовиться і зі США, і з партнерами. Угода продовжитися, а далі буде видно, поки складно судити", - зазначив Фейгін, підкресливши, що Україна не готова йти на вимоги Росії.

Нагадаємо, що ексспівробітник КДБ Сергій Жирнов розповів, як Ердоган "підловив" очільника Кремля із візитом до Туреччини.

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