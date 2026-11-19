Чому світові лідери погодилися на фото з Путіним / © AP

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Від початку повномасштабної війни проти України диктатор Володимир Путін уникав більшості міжнародних самітів, а тому не потрапляв на традиційні, ретельно зрежисовані групові портрети світових лідерів. Але сьогодні, 19 листопада, на форумі Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва він не просто повернувся у кадр, а й опинився в центрі — поруч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном, який приймав саміт. По інший бік від Сі Цзіньпіна стояв президент США Дональд Трамп.

Про це пише The New York Times.

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Перше спільне фото на саміті в Китаї викликало чимало запитань: що не так

Така демонстративна присутність Путіна поруч із керівниками країн, які протягом кількох років відкрито засуджували його дії та домагалися його дипломатичної ізоляції через війну проти України, обурила громадськість у частині цих держав.

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Спільна світлина змусила замислитися над тим, як цей кадр сприймуть у світі та чи не свідчить він про послаблення міжнародної єдності в питанні стримування російської агресії.

За кілька днів до початку форуму активно обговорювалося, чи наважаться окремі делегації проігнорувати протокольне знімання. Підставою для таких припущень стала зустріч глав МЗС «Великої двадцятки», що відбулася минулого місяця в Атланті: тоді низка міністрів закордонних справ відмовилася ставати в один кадр із керівником МЗС РФ Лавровим, через що спільне фотографування довелося повністю скасувати.

Однак цього разу все склалося інакше: ще в середу ввечері Путін сфотографувався разом з іншими учасниками саміту під час урочистого прийому, а в четвер уранці політики знову вишикувалися перед фотографами. Фото також публікують російські ЗМІ.

Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі, відповідаючи на численні запитання журналістів, назвав рішення піти назустріч побажанням Китаю як країни-господарки проявом «хороших манер», наголосивши, що позиція Канберри щодо війни залишається незмінною.

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«Китай тут — сторона, що приймає. Я поважаю це. Але ми також дуже чітко окреслимо нашу позицію, коли йдеться про Україну», — зазначив Ентоні Албанізі.

Напередодні Союз українських організацій Австралії просив Албанізі утриматися від участі в груповому знімку, застерігаючи, що така поява сприятиме нормалізації Путіна та його дій.

Ще до початку знімання прем’єр-міністра Канади Марка Карні запитали, чи долучиться він до спільного фото та як саме планує «публічно продемонструвати» засудження Путіна, якого канадці очікують від очільника свого уряду.

Карні зазначив, що візьме участь у спільному фото з поваги до господаря саміту Сі. Він додав, що неприйняття Канадою дій Росії чітко відображене у її державній політиці.

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Путін і Трамп обговорили Україну: що відомо

Нагадаємо, у Кремлі підбили підсумки двосторонніх переговорів президента США Дональда Трампа та Володимира Путіна, назвавши зустріч хорошою. За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, лідери обговорили двосторонні відносини країн, питання «врегулювання» в Україні — яке, за його словами, було основною темою, а також підготовку до тристороннього саміту.

Деталей перемовин Ушаков не розкрив, зазначивши, що «особливо важливих заяв» не пролунало, а Путін перебував у «чудовому настрої». За його твердженням, основна увага сторін нині зосереджена на підготовці до тристоронніх переговорів із Сі Цзіньпіном.

Водночас голова Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв заявив, що Путін і Трамп нібито «налаштовані на мирне вирішення українського конфлікту».

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