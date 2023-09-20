Путін повідомив, що поїде до Китаю в жовтні на форум "Один пояс - один шлях"

Востаннє Путін був у Китаї за три тижні до російського вторгнення в Україну.

Про це йдеться в повідомленні російського Telegram-каналу "Ви слухали Маяк" з посиланням на заяву Путіна під час зустрічі з міністром закордонних справ Китаю, а також у заяві Кремля.

Востаннє Путін в Китаї відвідав тоді Зимові Олімпійські ігри. А у березні 2023 року Сі Цзіньпін прилітав до Москви і запросив Путіна на форум з візитом у відповідь.

Напередодні передбачувану поїздку Путіна до Китаю анонсувало агентство Bloomberg. Як зазначало видання, це буде перша закордонна поїздка президента РФ з моменту видачі Міжнародним кримінальним судом ордера на його арешт у березні 2023 року.

Після повномасштабного вторгнення в Україну Путін відвідав лише сусідні країни (Таджикистан, Туркменістан) та Іран. Інші заходи і візити він ігнорував зі страху бути заарештованим.

Додамо, що у Кремлі також підтвердили, що очільник РФ Володимир Путін збирається до Китаю. Про це заявив його речник Дмитро Пєсков.

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