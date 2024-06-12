"Путін повинен буде сісти за стіл та погодитись на довгостроковий мир": Столтенберг заявив про тактику НАТО

Він висловив сподівання, що міністри НАТО узгодять план безпекової допомоги і навчання для України.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що роль НАТО у наданні допомоги Україні шляхом поєднання спільних зусиль країн-членів із використанням структур та спільного фінансування НАТО має бути посилено. А добровільні внески індивідуальних країн-членів Альянсу для підтримки України повинні стати зобов'язанням на рівні НАТО.

Про це Столтенберг сказав на пресконференції в Брюсселі перед дводенною зустріччю міністрів оборони країн-членів Альянсу, передає "Уніан".

За його словами, буде посилено роль НАТО у наданні допомоги Україні шляхом поєднання спільних зусиль країн-членів із використанням структур та спільного фінансування НАТО.

"Це один із прикладів того, як ми, використовуючи НАТО, можемо мати більш міцну та передбачувану структуру, особливо у поєднанні із зобов'язанням витрачати не менше 40 млрд євро на рік. Це забезпечить те, що ми матимемо більш довгострокову і передбачувану підтримку для України", - сказав Столтенберг.

Він зазначив, що в Альянсі вітають добровільні внески для підтримки України.

"Чим довше триває ця війна, тим важливіше, що у нас буде більше передбачуваності, підзвітності і справедливого розподілу тягаря", - додав генеральний секретар Альянсу.

Раніше союзники робили оголошення, які не виконувалися, наголосив Столтенберг, а якщо буде роль НАТО у забезпеченні більшої прозорості та підзвітності, більше союзників будуть дотримуватися обіцяного.

У цьому зв'язку, він нагадав, що США раніше витратили шість місяців на узгодження додаткової допомоги для України, а обіцянки деяких європейських союзників не були виконані.

"І якщо ми перетворимо це не на добровільні внески, а на зобов'язання НАТО, то звісно - це стане більш надійним і більш життєздатним, і з усіх цих причин я вірю, що це допоможе отримати Україні потрібну передбачуваність", - наголосив Столтенберг.

При цьому, він підкреслює, що мета усього цього полягає у тому, аби зробити можливим припинення війни.

"Зараз президент Путін вірить, що він може перечекати нас, і з цієї причини війна продовжується. Коли ми здатні донести дуже чітко і сильно, що ми готуємося на довгострокову перспективу, на багато років, тоді, ймовірно, що він зрозуміє, що не виграє на полі бою, а повинен буде сісти за стіл та погодитись на довгостроковий мир", - сказав Столтенберг.

Нагадаємо, що у США під час саміту НАТО, який відбудеться невдовзі, у липні, світовими лідерами обговорюватиметься питання військової допомоги Україні. На думку генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга, у межах заходу має бути ухвалений всеосяжний пакет заходів для України.

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