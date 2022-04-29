“Путін повинен зникнути”: президент РФ нажахав самого Стівена Кінга

Письменник, якого називають "королем жахів", побачив смертельну загрозу для всіх людей у діях російського президента Путіна.

Американський письменник Стівен Кінг, відомий своїми бестселерами в жанрі горору, вважає, що президент РФ повинен зникнути, поки він не став причиною смерті для кожного жителя планети.

Про це він написав у своєму мікроблозі в Twitter.

"Путін повинен зникнути перш, ніж він вб'є усіх нас. У той чи інший спосіб", - написав Стівен Кінг.

Putin needs to be gone before he kills us all.

One way or the other. — Stephen King (@StephenKing) April 27, 2022

Відомий у всьому світі письменник від перших днів війни підтримує українців та переймається долею України. У своєму Twitter він уже звертався до Путіна і пояснив, чим для президента РФ закінчиться війна з Україною, якщо він негайно не виведе війська.

Нагадаємо, президент країни-агресорки Володимир Путін знову пригрозив світові завдати блискавичних ударів у відповідь на допомогу Україні. За його словами, кожна країна, яка "наважиться втрутитися" у війну Росії проти України, отримає зустрічний удар з боку РФ "зброєю, якою ніхто не може зараз похизуватися".

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