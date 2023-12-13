"Путін повний рішучості поставити Україну на коліна": Шольц звернувся до союзників

Наприкінці 2023 в Україні запрацює другий наданий Німеччиною комплекс ППО Patriot.
Німецький канцлер Олаф Шольц заклив союзників не зменшувати підтримку України у її боротьбі проти Росії.
Про це німецький політик сказав у заяві уряду в Бундестазі в середу, 12 грудня, передає DPA/AFX.
"Путін як і раніше сповнений рішучості поставити Україну на коліна військовим шляхо. Російський президент робить ставку на те, що міжнародна підтримка України зменшиться. Не можна відкидати небезпеку того, що цей розрахунок може спрацювати", - попередив він.
Шольц додав, що наприкінці 2023 в Україні запрацює другий наданий Німеччиною комплекс ППО Patriot. Окрім того, будуть бронетехніка, боєприпаси та зимовий захисний одяг для Збройних сил України, а також генератори електроенергії для усунення вузьких місць в енергетиці.
"Усе це терміново необхідно. Тому що Росія тепер повністю присвятила свою економіку служінню цій війні. Російське виробництво зброї йде повним ходом", - сказав він.
Нагадаємо, раніше повідомляли, що Шольц лобіюватиме початок переговорів про вступ України до ЄС.
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